БСП готова за разговори за запазване на кабинета, но не на всяка цена

Иска ясни отговори от партньорите в управлението

16.10.2025 | 16:05 ч. Обновена: 16.10.2025 | 16:06 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Страната се нуждае от стабилно и предсказуемо управление и от последователност на политическите сили. Ние винаги сме се стремели да бъдем социалния вектор и ако това управление продължи, ние ще продължим този стремеж, каза лидерът на БСП и вицепремиер в кабинета Атанас Зафиров.

Зафиров изрази недоумение от атаката срещу БСП-Обединена левица с оглед на непредизвиканото от тяхна страна напрежение от страна на Бойко Борисов. В своя монолог Борисов директно атакува социалният министър Борислав Гуцанов и шефът на парламента Наталия Киселова, избрана от квотата на БСП.

Властта за нас никога не е била и не е самоцел, каза още Зафиров и отбеляза, че компромис с обществения интерес няма да прави. 

Готови сме на всякакви разговори с партньорите за запазване на правителството. Инициативата за това обаче трябва да бъде в мандатоносителя. Тези разговори и решенията, които ще взимаме, не могат да бъдат на всяка цена, каза още Атанас Зафиров.

Председателят на БСП съобщи, че утре ще бъде гост на Конгреса на партията на европейските социалисти в Амстердам. 

Силно затруднен съм да обясня на нашите другари какво се случва в България. Очаквам от нашите партньори ясни отговори, добави лидерът на БСП. 

Когато имаме яснота каква част трябва да бъдат ДПС-Ново начало от това управление, ние ще дадем нашата позиция. Едно нещо обаче е факт, това управление нямаше да съществува без подкрепата на ДПС-Ново начало. Нормално е когато даваш подкрепа, да имаш определени изисквания, каза лидерът на БСП.

Официална среща с премиера Росен Желязков не съм имал. По политическите въпроси очаквам мнението на мандатоносителите и на председателите на партиите от съвместното управление, заключи Зафиров.

