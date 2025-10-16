Румен Радев: Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски

Целият този моноспектакъл бе триумф на ненормалността на българската политика. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев по повод изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преди дни в партийната централа.

Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски, смята Радев. По думите му това не е със съгласието на избирателите, включително тези на ГЕРБ, които не са гласували за партията на Делян Пеевски. Трябва най-сетне да разберат, че избирателите не са крепостници, каза Радев.

Никой не си е позволявал подобно унизително отношение към премиер и никой не е свеждал председател на Народното събрание до плод и зеленчук, заяви Радев., коментира още президентът. Моят така наречен нов политически проект са политически граждани, ще продължа да отстоявам техните интереси", добави президентът.

По отношение на личната си охрана Радев заяви, че не може да се откаже от нея по закон.

"Нямам право да се откажа от личната си охрана по закон. Ако депутатите вземат такова решение, ще се съобразя. Отказах се от служебния си автомобил, защото не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка - оформил съм ценностна система сред хората със сини пагони, където понятията дълг, отговорност и солидарност, не са празни понятия. Никога не съм оставял сами в трудни ситуации хората, за чиито животи съм отговарял. А в такива ситуации нерядко са ги поставяли решенията на овластени политици. Когато бъде приет закон, с който се принуждават хора да вършат държавна работа с частни автомобили, аз ще бъда солидарен с тях. Управляващите приемат закони, които разграждат държавността, всички граждани трябва да съграждаме отново. Призовавам депутатите да слязат от лимузините и да вършат служебна работа с лични автомобили. Така някои от тях най-сетне ще се запознаят със своите избиратели", призова Радев.

Той коментира и ДАНС и заяви, че проблемът е в това, че тече информация към определини политически фигури и Агенцията трябва да си "влезе във функциите".

Относно наложеното вето върху промени в Закона за ДАНС, президентът обясни, че ще вземе решение дали да сезира КС, след като минат дебатите в пленарна зала. "Проблемът е в неформалната информация, която тече от ДАНС към политически лидери. Тя трябва да изпраща еднакъв по обем информация до президента, премиера и председателя на НС", смята Румен Радев.

Президентът Румен Радев участва в церемония пред Паметника на българския летец в София по случай Празника на авиацията и Военновъздушните сили.