Граждани за кворума в НС: В други държави би станало гражданска война, но не и в България

За трети пореден ден Народното събрание (НС) не успя да се събере на заседание заради липса на кворум.

В зала присъстваха 29 депутати от "Продължаваме промяната" (ПП-ДБ), двама от БСП, и по 11 от АПС и МЕЧ.

В кулоарите опозицията заяви, че тече задкулисно разпределение на властта.

Какво смятат граждани, има ли проблем в институциите и кой управлява държавата?

Хората масово казаха, че нямат информация и не могат да отговорят.

Други заявиха, че са много разочаровани от нашето правителство, а същото поведение на депутатите в други държави би довело до гражданска война, "но не и в България".

