Президентството е институция, елемент от националната ни сигурност

"ДПС - Ново начало" внесе промени в закона за НСО, даващи право на президента на отказ от лична охрана.

"Време е да се вразумим всички. Президентството е институция. Тя е елемент от националната ни сигурност. Всичко, което може да се случи на президента, ако му се отнеме автомобила или той се откаже от него, не дай си Боже да се откаже от личната си охрана, това означава, че ние застрашаваме националната сигурност с непредвидими последици от международен и вътрешен характер", заяви председателят на УС на Националния съюз "Безопасност и охрана" (НСБО) ген. Румен Ралчев в предаването "Денят ON AIR".

Той се надява разумът да надделее.

"Това, което става, е в ползва на Румен Радев. Народът обича мъчениците. Насила искат да го направят мъченик", каза ген. Ралчев пред Bulgaria ON AIR.

Председателят на УС на НСБО настоява "да се преустанови тази атака" срещу президента.

"Егото на определени хора е много високо и те мислят, че това е еднолична фирма, не държавата България, и че може да се управлява днес напред, утре назад", коментира още той.

По думите му ние трябва да получаваме еталон за взаимоотношения от парламента, а не обратното.