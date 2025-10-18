Временно се променя маршрутът по трамвайна линия 22

Текущ временен ремонт променя движението на трамваите от линия 22. От 04:30 часа на 18 октомври до 24:00 часа на 19 октомври трамваите от линия № 22 ще се движат от ж.к. “Красна поляна” до трамвайно обръщателно колело “Гео Милев“, съобщава СО.

Разкрива се временна линия № 22ТМ с маршрут: от автостанция “Изток“ (начална спирка на автобусни линии № 117 и № 118) по ул. “Летоструй”, надясно по бул. “Ботевградско шосе” до гара “Подуяне“, бул. “Мадрид”, ул. “Проф. Милко Бичев”, бул. “Ген. Данаил Николаев” и наляво по бул. “Ботевградско шосе” по маршрута до автостанция “Изток“.

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на трамвайната спирка ул. “Алеко Константинов“ в посока център.