IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 11

Временно се променя маршрутът по трамвайна линия 22

СО: Причината е текущ ремонт в района

18.10.2025 | 07:40 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Текущ временен ремонт променя движението на трамваите от линия 22. От 04:30 часа на 18 октомври до 24:00 часа на 19 октомври трамваите от линия № 22 ще се движат от ж.к. “Красна поляна” до трамвайно обръщателно колело “Гео Милев“, съобщава СО.

Разкрива се временна линия № 22ТМ с маршрут: от автостанция “Изток“ (начална спирка на автобусни линии № 117 и № 118) по ул. “Летоструй”, надясно по бул. “Ботевградско шосе” до гара “Подуяне“,  бул. “Мадрид”, ул. “Проф. Милко Бичев”, бул. “Ген. Данаил Николаев” и наляво по бул. “Ботевградско шосе” по маршрута до автостанция “Изток“.

Свързани статии

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на трамвайната спирка ул. “Алеко Константинов“ в посока център.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

трамвай 22 променен маршрут текущ ремонт София СО
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem