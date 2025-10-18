Интензивен трафик на “Капитан Андреево” на изхода за товарни автомобили

Трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" на границата с Турция е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР. Информацията за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин.

На всички пунктове на границите с РСМ и Сърбия трафикът е нормален.

На границата с Румъния трафикът също е нормален. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Нормален е трафикът и на граничните преходи на границата с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителните дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни хора в обекта. / БТА