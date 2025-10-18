IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Интензивен трафик на “Капитан Андреево” на изхода за товарни автомобили

Нормален е трафикът и на граничните преходи на границата с Гърция

18.10.2025 | 08:48 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" на границата с Турция е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР. Информацията за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин. 

На всички пунктове на границите с РСМ и Сърбия трафикът е нормален. 

На границата с Румъния трафикът също е нормален. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. 

Нормален е трафикът и на граничните преходи на границата с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителните дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни хора в обекта. / БТА

