МВнР предупреждава за траснпортна стачка в Италия утре

Министерството на външните работи (МВнР) предупреждава за 24-часова стачка на персонала по поддръжка на железопътната инфраструктура в Италия на 21 октомври.

В съобщение Ситуационният център информира, че е възможно това да предизвика закъснения, а на места и отмяна на железопътни превози.

МВнР препоръчва на българските граждани в Италия, който планират пътувания с железопътен транспорт, да проверяват актуалното разписание на съответните компании и при промени да се информират за възможностите за пренасрочване или за получаване на компенсация за неосъществено пътуване.

При нужда от съдействие българските граждани в Италия могат да се обръщат към дипломатическото представителство в Рим на телефони +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на посолството: Consul@bulemb.it.