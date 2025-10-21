IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПСС предупреждава: Внимателно в планините

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

21.10.2025 | 09:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Туристите в планините трябва да подхождат с особено внимание днес, заявиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в планините е ветровито с температури между 0 и 5 градуса, съобщиха още от ПСС. Във високите части има снежна покривка и терените са заледени.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините ще има значителна висока и средна облачност. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.

