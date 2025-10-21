IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Камион с тоалетна хартия катастрофира и блокира движението по "Марица"

Движението е блокирано, трафикът се отклонява по обходни маршрути

21.10.2025 | 10:23 ч. 3
European Center for Transport Policies, Facebook

Километрично задръстване се образува на автомагистрала “Марица” след като камион, превозвач големи ролки хартия, се е завъртял и се е обърнал.

Движението е блокирано. Образувало се е километрично задръстване, съобщиха от Европейския център за транспортни политики във Фейсбук, цитирани от Bulgaria ON AIR.

Трафикът се отклонява по обходен маршрут: п.в. "Стара Загора" на АМ „Тракия“ - път I-5 Стара Загора – Димитровград - п.в. "Димитровград" на АМ "Марица".

Движението се регулира от "Пътна полиция".

 

Тагове:

магистрала Марица катастрофа камион задръстване обходни маршрути Пътна полиция
