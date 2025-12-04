Мирният план за Украйна само доведе до това Путин да загуби страха си от Тръмп

Седмици на преговори и дипломация, пренаписани мирни споразумения и посещение на преговарящия екип на президента Тръмп в Кремъл не успяха да доближат края на войната в Украйна.

Докато частен самолет, превозващ Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп, излита от летище Внуково в Москва в ранните часове на сряда, стана ясно, че Вашингтон отново е надценил готовността на президента Путин да се откаже от целта си да подчини изцяло Украйна, пише The Times.

Без насрочени по-нататъшни преговори, войната вероятно ще продължи към четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия през февруари. Всъщност единственият осезаем резултат от последните мирни усилия, водени от САЩ, е задълбочаването на разрива между Европа и Вашингтон, развитие, което би било наблюдавано с радост в Москва.

„Путин съобщава, че предлага на Украйна и Запада избор не между различни версии на мир, а между постигане на целите на специалната военна операция чрез военни средства или чрез допълване на военните действия с преговори, които ще означават, че по-малко хора ще загинат“, написа в социалните мрежи руският политически анализатор Александър Баунов.

Когато миналия месец, след разговори във Флорида между Виткоф и Кирил Дмитриев, висш руски преговарящ, се появи 28-точков мирен план , в Киев и сред европейските му съюзници се появи тревога, че Вашингтон се опитва да принуди Украйна да сключи сделка, която би изисквала от нея да се откаже от териториите, които все още контролира, да се съгласи на забрана за присъединяване към НАТО и да позволи на Москва да налага ограничения върху размера на въоръжените си сили.

След трескава дипломация с участието на британски, френски и германски представители, сделката беше преработена,

за да стане по-приемлива за Киев. Всяка сделка, която е приемлива за Украйна, обаче автоматично ще бъде отхвърлена от Русия, както беше доказано в Москва във вторник.

„Противоречието между целта на Украйна да оцелее като суверенна демокрация и целта на Русия за имперско господство никога няма да бъде разрешено“, каза пред „Киев Поуст“ Майкъл Карпентър, старши директор за Европа в Съвета за национална сигурност на САЩ при президента Байдън. „Единственият фактор, който ще промени тази ситуация, е ако едната или другата страна претърпи икономически или военен колапс.“

"Въпреки военните жертви , които са безпрецедентни от Втората световна война насам, и нарастващите икономически проблеми, Путин е уверен, че „Русия все още разполага с финансовите, човешките и психологическите ресурси“, за да продължи да се бори, пише Андрей Колесников, колумнист в „Новая газета“, руски опозиционен уебсайт. „От гледна точка на Кремъл, способността на нацията да се адаптира... е безгранична. Хората ще търпят, ще стягат коланите и ще плащат по-високи данъци в името на „постигането на целите на специалната военна операция“. И когато, или ако, тези цели бъдат постигнати, те ще продължат да оцелеят с години на фона на „екзистенциална“ хибридна Студена война със Запада.“

Въпреки че Путин беше казал само, че първоначалното предложение, одобрено от САЩ, може да послужи като основа за споразумение за прекратяване на войната, той очевидно беше бесен на европейските лидери, след като те помогнаха за пренаписването му.

„Не планираме да воюваме с Европа“, каза той. „Но ако Европа иска и започне, ние сме готови още сега.“ Той отправи и друга едва прикрита заплаха за ядрена война. „Ако Европа внезапно реши да започне война, много бързо може да възникне ситуация, в която няма да имаме с кого да преговаряме."

С малка надежда за мир, Тръмп сега е изправен пред избора да се откаже от преговорите или да се опита да окаже по-голям натиск върху Киев или Москва.

Въпреки че Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании през октомври, той се отказа от заплахите да предостави на Украйна крилати ракети „Томахоук“, които биха могли да поразят цели в Москва.

„Страхът на Путин от Тръмп и Съединените щати почти се е изпарил“, каза Александър Невзоров, журналист и бивш руски депутат, който избяга в Украйна през 2022 г. „Основният и единствен залог на руснаците е върху мекотата и нерешителността на Запада. Сега те откриха, че цялата помпозност на Тръмп е също толкова фалшива, колкото и позирането на президента Макрон.“

Сякаш за да подчертае позицията на Москва, Дмитриев избра да носи палто, украсено с цитат от Путин, когато показа на Виткоф и Джаред Кушнер, зет на Тръмп, Москва преди разговорите във вторник в Кремъл. На него пишеше:

„Русия е от типа страни, които не се страхуват от нищо.“