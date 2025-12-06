Румен Петков: Омразата тръгва от парламента

Когато подминаваме такъв тип провокации, идват следващите. Държавата трябва да бъде безкомпромисна. Това каза за NOVA NEWS Румен Петков, председател на ПП АБВ, част от „БСП – Обединена левица” и бивш министър на вътрешните работи.

По думите му, апелът да се тръгне към централата на “ДПС-Ново Начало” и ГЕРБ беше откровена грозна провокация, която до ден днешен не се тълкува от правоохранителните и правораздавателните органи.

“Когато ние тръгваме да мразим, докъде можем да стигнем? Защото омразата тръгва от парламента. Когато там ругатнята, вулгарщината е ежедневие, когато някои от депутатите живеят от тези неща, когато им се осигурява трибуната за омраза, не бива да се учудваме защо в мола дете намушква дете. Именно такива последствия може да очакваме”, смята той.

Петков каза още, че според закона маскирани не могат да участват в тези протести.

“Те трябваше да бъдат арестувани на място. Но от самите организатори ние чуваме два упрека към МВР - защо не бихте и защо въобще бихте. Майка на бито момче отива да обясни колко е невинно то. Друг с 30 000 лв. в джоба вечерта в 10 часа обяснява, че му плащали за бизнес, защото нямали доверие на банките. Като го погледнах, такова доверие ме обзе, че ако го бях намерил, и аз щях да му дам някой лев”, коментира Петков. “До голяма степен считам, че служителите на МВР се справиха и не допуснаха проливането на кръв. Защото това, което ни предстои през следващата седмица, може да се окаже много по-страшно от това, което преживяхме”, смята той.