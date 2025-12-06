„Арда“ надви „Локомотив“ на „Лаута”

Арда (Кърджали) се наложи с 2:0 при гостуването си на Локомотив (Пловдив) в среща от 19-ия кръг на футболната Първа лига. Тимът от Кърджали стигна до победата на "Лаута" с единствените си два точни удара в мача, които Патрик Луан и Феликс Ебоа Ебоа превърнаха в попадения през първата част.

С успеха, който бе първи за Арда при гостуване на Локомотив в Пловдив в историята на съперничеството между двата отбора, играчите на Александър Тунчев събраха актив от 24 точки и временно се изравниха с тима на Ботев (Враца) на деветата позиция в класирането, докато „железничарите“ регистрираха второ поредно поражение и остават на шестото място с пет точки повече, пише gol.bg.

Двубоят започна отлично за гостите от Кърджали, които поведоха в резултата в деветата минута. Светослав Ковачев изведе Патрик Луан отдясно зад защитата на Локомотив и бразилецът завърши точно в близкия ъгъл на Боян Милосавлевич, за да даде аванс на своя тим с дебютното си попадение с екипа на Арда.

Точно след половин час игра домакините стигнаха и до първия си точен удар.

Отправи го Переа с изпълнение от въздуха, попаднало право в ръцете на Анатолий Господинов.

В 40-ата минута вратарят на Арда имаше ключова намеса, за да запази преднината на своя отбор. След разбъркване при центриране от корнер топката падна удобно за Каталин Иту, който опита акробатично изпълнение с изстрел над главата, но Господинов бе на мястото си и отрази.

В петата минута от добавеното време на първата част играчите на Александър Тунчев реализираха втори гол. Феликс Ебоа Ебоа бе изпуснат от защитата на Локомотив при центриране от корнер и засече от близко разстояние за 0:2. При този резултат дойде и почивката.

В 85-ата Жулиен Лами отправи далечен изстрел, който премина над напречната греда. Пет минути по-късно пък на другата врата шут на Димитър Велковски от около 25 метра също не намери целта. В добавеното време на срещата Атанас Кабов излезе сам срещу Боян Милосавлевич, но се забави и не съумя да завърши.