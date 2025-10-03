IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево"

Бойните машини долетяха от Португалия

03.10.2025 | 19:39 ч. 24
БГНЕС

БГНЕС

Още два изтребителя F-16 Block 70, произведени за българските военновъздушни сили, пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево". Бойните машини долетяха от Португалия, където извършиха междинно кацане след презокеански полет, съобщава БНТ.

"До края на годината ангажиментът на "Локхийд Мартин" е да пристигнат в България и останалите четири самолета. Бойните дежурства предварително е предвидено да започнат от средата на 2026 година и те не са свързани с усвояването на технологията”, каза министър-председателят Росен Желязков.

Премиерът добави, че в момента вървят и обучения на пилоти. “Имаме 6 обучени пилота и 15 са в процес на подготовка”, добави Желязков.

Това се случи Dnes

Тагове:

F-16 изтребители Граф Игнатиево авиобаза пилоти обучение
