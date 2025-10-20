Треньорката на убитото в столичен мол момче: Беше добро дете, сърцето ми е болка

Момчето, починало от намушкване с нож в столичен мол в неделя вечерта, е тренирало вдигане на тежести при треньорката Кристияна Колева.

Тя се сбогува с него с постове във фейсбук.

„Краси...дете мило. Мир на душата ти. Не мога да повярвам. Днес ми писа. Тренер идвам към залата...и не дойде.Да умреш от нож ...в мирно време в някакъв скапан МОЛ. Казах ти, че брат ти те води към гибел...мило дете. Какво ли не направих да те убедя. Беше добро дете....сърцето ми е болка. Трябваше да се боря още и още.....“, написа треньорката.

Свързани статии Извършителят на убийството на 15-годишния в мола е задържан

„Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Намушкан с нож ...Мир на душата ти дете .Толкова те обичам. Колко много се борих за теб ..НО явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мене ...о детенце.“, скърби Кристияна Колева в друг пост в социалната мрежа.