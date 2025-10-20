Комисар Николов за убийството в мола: Не става дума за локали, нанесени са удари в областта на сърцето

Към 19:30 часа е получен сигнал за намушкано 15-годишно момче в столичен мол. Предполагаемият извършител също е на 15 години, той е задържан. Иззети са всички дрехи, оръжието също е иззето и е обект на експертиза. Лицето е задържано е за 72 часа. Изяснява се как е възникнал конфликтът. Първоначалната информация е, че жертвата е нанесла удари на нападателя, той е извадил нож с 9 см острие и е нанесъл удар в областта на сърцето. Не е имало сбиване между двете компании. Това заяви пред журналисти зам.-градския прокурор на София Десислава Петрова.

По думите на директора на СДВР главен комисар Любомир Николов има 11 свидетеля на престъплението. Извършителят на престъплението е известен в криминалния контингент, има 4 кражби и един грабеж. Лицето е било настанено в социален дом от семеен тип, там също са споделяли, че е проблемно дете и е върнат с решение на съда на родителите му.

Извършителят се е оттеглил през аварийния вход на мола с един негов приятел, след като е нанесъл фаталния удар. Той е съдействал със самопризнания и е показал оръжието на убийството - нож", каза Николов.

Гл. ком. Николов поясни, че преди 4 дни са събрали управителите на моловете и са били предупредени за засилване на охраната и да бъдат бдителни за подобен вид хора. Не става дума за локали, подчерта директорът на СДВР.

Предложихме на СО да има промени в пропускателния режим на моловете - като да има рамки с металодетектори, уточни още той.

Той бе категоричен, че спорът между двамата не е възникнал заради момиче. Жертвата не е криминално проявен, лицата са от ромски произход - били са две групи - в едната жертвата и още двама, а в другата - извършителят и още един.