Сериозен скок в цените на такситата в София от януари

18,6% - с толкова се очаква да се увеличат цените на такситата в София от януари. Таксиметровите организации и Транспортната комисия към Столичния общински съвет постигнаха съгласие за скока. Цените вече ще се изчисляват по ежегодна методика. Тя е изготвена на база официални данни и анализ на инфлация, минимална работна заплата и цените на горивата.

►Новите минимални тарифи, заложени в предложението са следните:

• Дневната от лев и 20 стотинки става на лев и 43;

• Минималната нощна от лев и 39 стотинки ще скочи на лев и 65;

• Браншът се надява методиката да бъде ежегодна.

„Ние не сме на заплата, изработваме си сами възнаграждението и затова нас ни интересува на каква цена си продаваме услугата”, обясни Красимир.

След вчерашното заседание на Транспортната комисия в Столичния общински съвет Красимир ни споделя, че таксиметровите превозвачи остават с резерви. Но все пак се стигнало до консенсус - след три години замразени цени е време за увеличение.

„Това е някакво увеличение, което общината приема да направи, но не отразява реално цената и себестойността на услугата”, смята той.

От бранша са на мнение, че увеличението от 18,6% не отразява всички налични разходи. В момента методиката по актуализация е изготвена на база инфлацията, минималната работна заплата и цените на горивата.

Така от първи януари догодина при среден курс от 7 километра клиентът ще трябва да заплати с 60-70 евро цента отгоре.

Предстои докладът да бъде внесен за гласуване в Комисията по транспорт в четвъртък и след това на заседанието на Столичния общински съвет. /NOVA