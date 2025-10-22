Ивайло Мирчев: Стратегическите решения Борисов взима в зайчарника

"Стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота. Докато Титаник потъва, капитаните не смеят да преподреждат дивана”, коментира депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев по подов срещата на ГЕРБ и ДПС-НН, от която стана ясно, че партията на Пеевски няма да влиза във властта, но ще подкрепя кабинета.

Мирчев е на мнение, че Борисов е “приключил, а решенията се взимат от Делян Пеевски”.

"Аз бях му написал в един SMS, че страхът му да вкара Пеевски със санитарния кордон, всъщност доведе до тази катастрофа за ГЕРБ", заяви още Мирчев.

Според депутатът ГЕРБ и ДПС-Ново начало вече са една партия и това е страшно за страната ни. "Ние ще се противопоставим много на това и ще разберете как", подчерта депутатът и допълни, че имат план "отпор" и ще го следват.