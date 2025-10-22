КНСБ: Ако икономисват разходи от минималната заплата, ще се сблъскат с нас

"Последни сме в ЕС. Минималната заплата се отдалечава от заплатата за издръжка. Когато двете величини се изравнят, работещи бедни няма да има. Минималната заплата за нас е червена линия и ако някой реши, че ще икономисва разходи в бюджета от нея, ще се сблъска с нас", заяви пред БНР Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

Размерът й би трябвало да бъде 1213 лева или 620 евро и 20 цента от първи януари.

Законът за публичните финанси изисква бюджетът за следващата година да влезе в парламента до края на месеца.

"А ние нямаме дори данъчните промени, които се обсъждат около месец по-рано. Това ме навежда на мисълта, че бюджетът ще бъде много сложен. При действащото законодателство, без да правим някакви политики, а само да сложим това, което е по закон тази година за следващата, дефицитът става около 8%. Трябва да се види кое ни е приоритет. За всички е ясно, че ще има малко по-строга фискална консолидация", каза Костов.

По думите му прогнозираният дефицит е 18 милиарда лева, базирайки се на сегашния БВП. Според него има няколко начина той да бъде обран - повишаване на максималният осигурителен доход, да се въведе еднократен данък върху свръхпечалбите в няколко сектора.

"Голяма част от този дефицит е и заради изкуствено надутата капиталова програма", допълни икономистът.

Любослав Костов обаче посочи, че остава оптимист, а обществото е узряло за дебат за данъчно-осигурителната система и за това кой понася тежестта на кризата.