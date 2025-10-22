МЕЧ няма да подкрепи ротация, иска оставка на "невнятната Киселова"

Никакви ротации няма да подкрепяме. Да се маха това правителство и тоя председател на парламента. Слушам другите партии: излиза един, който танцува около огъня с вълци и вие срещу луната и казва, че щял да подкрепя Киселова. Искаме оставката на Наталия Киселова, тя е абсолютно невнятен председател на парламента. Тя е рекордьор по невнятност, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента.

Вчера след над 8-часово заседание на Съвета за съвместно управление стана ясно, че от ГЕРБ и ИТН са поискали от БСП да отстъпят за шефката на НС Наталия Киселова и председателският пост да бъде на ротация.

"Бойко Борисов беше отвлечен и днес се появи в 8.30 часа - както той го нарича - с Делян. Те си говорят на малко име, връзката им е много емоционална и близка и виждате, че имаме официално коалиция ГЕРБ-ДПС, в която лично Бойко Борисов бил осигурил мнозинство за Росен Желязков", коментира Василев.

„Сатиричен театър Бойко Борисов – днес го чуваме в пълния му блясък, след театралното изпълнение от миналата седмица, в което буквално обиди председателя Киселова, поиска преформатиране на правителството, каза, че ГЕРБ не може да участва повече по този начин, че за него е вреда тази коалиция“, коментира Радостин Василев днешното изявление на лидера на ГЕРБ в парламентарните кулоари и припомни думите му от миналия вторник.

Според лидера на МЕЧ думата на Борисов вече няма тежест.

„За всички вече е ясно, че Бойко Борисов е унищожен. Неговата дума няма значение нито за „Има такъв народ”, нито за БСП”, допълни Василев.

Според него „няма друг избор в момента, освен избори”.

Той уточни, че очаква реакцията на Слави Трифонов и ИТН по отношение на новината, че „ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета „Желязков”, но няма официално да влиза във властта.