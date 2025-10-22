Моци спокоен: Накрая Лудогорец пак ще е шампион

"Очакванията са да се върнем с точка или точки от Йънг Бойс. Очаквам да играем с настроение, с желание. Знам, че е различно, защото играем на изкуствен терен. Както казах и преди мача с Малмьо, в този нов формат всяка точка е важна. Ще се опитаме да вземем нещо от Йънг Бойс и се надявам, че ще успеем", заяви техническият директор на Лудогорец Козмин Моци на летище "Варна" преди полета на отбора за поредния мач от основната фаза на Лига Европа.

"Не вярвам (проблемите в българското първенство да се отразят). Познавам много добре момчетата и съм сигурен, че те за такива мачове ще се стегнат и ще изглеждат по друг начин", посочи румънецът.

Той призна, че равенството със Спартак Варна в Разград не е приятно за отбора, но не може след един мач с Йънг Бойс да се взима някакво решение. “Не мога да кажа, че този мач е критичен за един или друг човек“, сподели Козмин Моци относно потенциална раздяла с треньора Руи Мота при евентуален неуспех в Швейцария.

"Напрежение няма, защо да има. На второ място сме, имаме мач по-малко, но има доста мачове и съм сигурен, че ще е по-тежко, но лятото отново ще сме шампиони", завърши Козмин Моци, коментирайки неубедителното представяне в българското първенство и битката за титлата.

Мачът между Лудогорец и Йънг Бойс ще се играе от 22:00 часа българско време в четвъртък.