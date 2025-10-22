Криминален психолог: Младежите са като манекени от клуб на неонацисти

“Не толкова количеството насилие, което се произвежда в живота ни е важно, аз предупредих, че след случая в Русе ще има ефекти. По-важно е как интерпретираме нещата. И затова реакцията ни - и тогава, и сега е една и съща. А именно - какви културни образци създаваме, когато възрастните в лицето на политически партии, институции са в непрекъснат дебат, конфликт за интерпретация на реалността. Това поражда едни изкривени представи”, на мнение е криминалният психолог Росен Йорданов.

Пред БНТ той добави, че когато възрастните са в непрекъсната война, онова което възпитават в децата си е една преждевременна зрялост на фалшив възрастен.

“Детето живее с чувството, че трябва да бъде арбитър на тези взаимоотношения и респективно това понижава значително и драматично неговото нравствено самосъзнание. То започва да се чувства в правото си да прави неща, които не са за него”, добави криминалният психолог.

Според Йорданов е станало модерно да си хулиган. "Напоследък ми прави впечатление, че немалка част от младежите от 15 до 18 години са като манекени от клуб на неонацисти - прически, стил. Това е модерно".

Няма авторитети, беше категоричен криминалният психолог и добави, че границата е мината.

"Граници на справедливостта. Не можеш да говориш на алангро. Когато казваш нещо, не можеш да хулиш цяла институция. Може да има конкретен прокурор, съдия, но да кажеш прокуратурата е гнездо на оси - това е грешка. Целта на агресията в момента е да "унижиш човека, да го нараниш". Това се превръща в модел, "защото този модел го виждаме от екрана от тези, които би трябвало да бъдат авторитети”, добави Йорданов.

Криминалният психолог изрази мнение, че полицаите и учителите не могат да изземат функциите на онова, което в семействата изграждаме у децата - "просто не става", добави Йорданов.