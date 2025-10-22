Митов за нападението над прокурора: Работи се по всички версии

"Всичко, което е трябвало да се каже, е казано вчера, оттук нататък в рамките на досъдебното производство само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли. Следствието тече и всички следствени действия, които трябва да бъдат извършени, се извършват. Работи се по всички версии", заяви вътрешният министър Даниел Митов по повод вчерашното нападение над прокурор в София.

Митов добави, че всички действия, които могат и трябва да бъдат извършвани по оказване на Министерството на правосъдието, се изпълняват.

"Само и единствено от резултатите от разследването и когато стане ясно какъв е случаят, можем да правим изводи за какво е знак. В момента, докато случаят не е изяснен, не можем да правим изводи", допълни Митов.

Относно това дали МВР подкрепя идеята за лицево разпознаване с камери в моловете вътрешният министър коментира, че темата е била поставена, но се опира до законодателство и е трудно разрешим въпрос. “Има европейско и българско законодателство, което не позволява подобен тип технология да бъде ползвана за такива цели”, обясни Митов.

За металдетектори в училищата Митов коментира, че всеобщото мнение е, че подобен тип мерки едва ли биха били ефективни.

За работата на правителството

"Правителството и държавата имат приоритети. Най-важното за нас е България е да влезе в еврозоната и да пристигнат в България всички пари по Плана за възстановяване и устойчивост, които преди съставянето на това правителство в последните години бяха застрашени като минимум и част от тях загубени заради нелепи управленски решения заради честата смяна на правителства", каза още Митов.

Относно това дали в бюджета за следващата година е включено увеличение на заплатите на служителите в МВР вътрешният министър отговори: "Не, Министерството на вътрешните работи ще се води по политиката, която ще предложи Министерството на финансите в бюджетната сфера, засягаща заплатите. Министерството на вътрешните работи не е предлагало извънредно увеличение на заплатите различно от това, което би предложило евентуално Министерството на финансите".