Мъж се вряза с кола в охранителна порта пред Белия дом

Районът около Белия дом беше блокиран във вторник вечерта, след като шофьор се блъсна в охранителна порта.

Неидентифицираният шофьор се блъсна в барикадите на кръстовището на 17-та и улица "Е“ северозапад около 22:30 чaса местно време, преди да бъде незабавно арестуван от служители от униформения отдел на Тайните служби.

Разследващите претърсиха колата му и я прецениха за безопасна, съобщиха по-късно в изявление служители на Тайните служби.

Президентът Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на катастрофата.

Властите все още не са разкрили самоличността на заподозрения, нито мотивите за катастрофата, докато разследването продължава.

Междувременно пътят, водещ до портата, ще остане затворен, докато полицията не изтегли автомобила. Работата вътре в Белия дом продължава да тече по график.

Инцидентът е само поредното нарушение около района на Белия дом.

През март въоръжен мъж беше застрелян от служители на Тайните служби, след като беше забелязан с огнестрелно оръжие точно пред Белия дом. Въоръженият мъж от Индиана паркирал колата си на 17-та и улица "G" - само на един хвърлей камък от дома на президента - и се разхождал по улиците с пистолет.

Агенти на Тайните служби разкриха, че стрелецът е пазел мрачна тайна, тъй като е бил склонен към самоубийство, преди да пътува от родния си щат до Капитолия. По това време президентът Тръмп е бил в дома си в Мар-а-Лаго във Флорида.