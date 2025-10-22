IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Делян Добрев: Пропуснатите заседания на НС са като безсмислените вотове на недоверие

Загубихме месеци, не дни, посочи депутатът от ГЕРБ

22.10.2025 | 10:27 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Пропуснатите заседания на парламента са като безсмислените вотове на недоверие, които загубиха месеци, не дни. Днес ще наваксаме, заяви в парламента Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.

По отношение на бюджета Добрев заяви, че той все още не е внесен в Народното събрание, така че не може да се каже, че парламентът закъснява с него. 

Има срок за бюджета до края на октомври и се надявам той да бъде спазен, защото и парламентът трябва да има достатъчно време, за да го обсъди, добави депутатът.

 

Тагове:

Делян Добрев парламент НС
