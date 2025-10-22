Делян Добрев: Пропуснатите заседания на НС са като безсмислените вотове на недоверие

Пропуснатите заседания на парламента са като безсмислените вотове на недоверие, които загубиха месеци, не дни. Днес ще наваксаме, заяви в парламента Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.

По отношение на бюджета Добрев заяви, че той все още не е внесен в Народното събрание, така че не може да се каже, че парламентът закъснява с него.

Свързани статии Кворум има, работата на Народното събрание потръгна

Има срок за бюджета до края на октомври и се надявам той да бъде спазен, защото и парламентът трябва да има достатъчно време, за да го обсъди, добави депутатът.