Кворум има, работата на Народното събрание потръгна

167 народни представители се регистрираха днес и парламентът започна работа. Миналата седмица, заради липса на кворум, Народното събрание не проведе нито едно пленарно заседание. От ГЕРБ дори дадоха заявка за преосмисляне на структурата на кабинета “Желязков”.

Вчера след среща на ССУ стана ясно, че първата политическа сила ГЕРБ и коалиционният партньор “Има такъв народ” предлагат ротационно председателство на парламента. Двете партии поискаха промяна в правилата за работа на Народното събрание.

На дневен ред в пленарна зала ще бъдат разговорите за Бюджет 2026, който ще бъде в евро. Два важни законопроекта са включени в предварителната програма на депутатите. Те трябва да разгледат Закона за ВиК. Целта е да бъде единна уредба, която да подобри нормативната база за водоснабдяване в страната.

Депутатите се очаква да разгледат и Законопроекта за ратифициране на Споразумението България и Европейската банка за възстановяване и развитие, която е един от големите инвеститори в страната. От началото на дейността си тя е финансирала 307 проекта за повече 4 милиарда и 700 млн евро.