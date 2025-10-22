IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Костадин Ангелов: Исканията на младите лекари ще бъдат удоволетворени

Минималните заплати ще бъдат описани в бюджета на НЗОК

22.10.2025 | 16:15 ч. Обновена: 22.10.2025 | 16:25 ч. 16
Снимка: БГНЕС

На коалиционния съвет, който тече в момента и на който се обсъжда проектобюджетът за следващата година, е взето решение представените искания на младите лекари като ниво на заплащане да бъдат удовлетворени. Намерени са и средства за това чрез бюджета на здравната каса.

Това съобщи по време на заседание на парламентарната здравна комисия нейният председател Костадин Ангелов.

Минималните заплати на медицинските специалисти в лечебните заведения ще бъдат описани в бюджета на НЗОК, като нито едно от възнагражденията няма да е по-ниско от предложенията, описани в трите варианта, които днес трябваше да обсъди здравната комисия. 

По тази причина текстовете няма да бъдат подкрепени на второ четене, уточни Костадин Ангелов.

По думите му с 400 млн. лева ще нарасне бюджетът на НЗОК за 2026 спрямо тазгодишния или ще бъде близо 10 млрд. лева.
Младите медици подновиха протестните си действия заради неудовлетвореност от преговорите за техните възнаграждения. Те настояват възнаграждението на лекар без специалност да бъде в размер на 150% от средната работна заплата за страната. Те отхвърлиха предложението на управляващите за възнагражденията, което те определят като "подигравка и липса на воля за промяна", както и предложената формула за обвързване на заплатите с Колективния трудов договор.

