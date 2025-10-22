15-годишното момче, наръгало свой връстник в мола, остава в ареста

Софийски градски съд остави в ареста 15-годишното момче, което е обвинено , че е наръгал и убил свой връстник в столичен мол на 19 октомври. Съдът е преценил, че няма опасност момчето да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Той е имал криминални регистрации. Последната е за грабеж през тази година.

Според съда мярката "надзор на Детска педагогическа стая" не е дала необходимия резултат. Здравословният проблем на момчето е по рождение, но не пречи младежът да бъде задържан под стража.

Съдебното заседание бе отлагано два пъти вчера. Първият път бе заради това, че се наложи намесата на специалист логопед, който да подпомогне на непълнолетния в участието му в съдебния процес

След това екип на Спешна помощ закара 15-годишния в „Пирогов", защото му прилошало. Направени са му били изследвания и консултации, не са открити никакви сериозни заболявания и е бил освободен.

На 19 октомври момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало.