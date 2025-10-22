Скарлет Йохансон е развълнувана за игралната версия на "Рапунцел и разбойникът"

Скарлет Йохансон коментира слуховете, че ще играе злата Майка Готел в игралната версия на „Рапунцел и разбойникът“ ("Tangled") – хитовата анимация на Disney от 2010 година.

На червения килим на фестивала в Нюпорт Бийч 40-годишната актриса се засмя, когато репортер на Entertainment Tonight я попита дали наистина има шанс да се превъплъти в героинята, която държи младата принцеса заключена в кула.

„Дали има реална възможност? Мисля, че всичко е възможно. Това, което би ме развълнувало, е шансът да работя с Майкъл Грейси, който е ангажиран като режисьор. Той е изключителен визионер и всеки актьор би се радвал на такава колаборация“, отговори Йохансон с усмивка.

Новината, че Disney подготвя игрална адаптация на „Рапунцел и разбойникът“, излезе още през декември 2024 г., когато стана ясно, че режисьор на проекта ще бъде Майкъл Грейси, известен с „Най-великият шоумен“ ("The Greatest Showman") (2017 година). Впоследствие обаче, през април 2025 г., студиото временно замрази развитието на филма, след като „Снежанка“ ("Snow White"), с Рейчъл Зеглър и Гал Гадот, се представи под очакванията в боксофиса.

Макар Дисни все още да не е обявило официалния актьорски състав, според редица публикации Йохансон е водещата кандидатка за ролята на Майка Готел – жената, която отвлича малката Рапунцел и я отглежда като своя дъщеря, докато използва магическата ѝ коса, за да остане млада. В оригиналната анимация от 2010 г. персонажът беше озвучен от Донна Мърфи.

„Рапунцел и разбойникът“ е вдъхновен от класическата приказка на братя Грим. Историята следва принцеса Рапунцел (озвучена от Манди Мур), която бяга от кулата си и се впуска в приключение с чаровния престъпник Флин Райдър (Закари Леви), докато не открива истината за произхода си и се събира с родителите си.

Майкъл Грейси за последно режисира „Better Man“ (2024 г.) – биографичен филм за певеца Роби Уилямс, в който музикантът е изобразен като CGI маймуна, пише People.

Скарлет Йохансон пък имаше силна година на големия екран – участва в "Джурасик свят: Прераждане" („Jurassic World: Rebirth“) и „The Phoenician Scheme“, а режисьорският ѝ дебют „Eleanor the Great“ вече се върти по кината.