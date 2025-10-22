Достигнахме ли пика на социалните мрежи: Поколението Z ги ползва все по-малко

Спрете всички TikTok-ове, оставете телефона, оставете видеата с кучета и котки на мира. Замълчете за MrBeast и оставете клана Кардашиян да затихне... Онлайн „мозъчният“ здрач започна.

Това е горе-долу заключението, до което стигнаха анализатори в Германия, след като данни показаха, че използването на социални медии е в застой в почти всички възрастови групи и може дори да е в лек спад сред хората под 25 години.

От началото на хилядолетието използването на мобилен интернет в страната преди това се е увеличавало с всяка изминала година, точно както и в по-голямата част от останалия западен свят.

Феноменът е довел до появата множество онлайн знаменитости, като 30-годишната Диана цур Льовен - моден инфлуенсър в Instagram, която се занимава и с политика, и 27-годишния Юнес Зару, който създава кратки клипове с оптични илюзии за TikTok. Често техните видеа достигат до повече хора, отколкото вечерните новини на обществените радио- и телевизионни оператори.

Само през последните десет години времето, което средностатистическият германец прекарва онлайн със смартфона си, се е удвоило - от приблизително 80 минути на повече от 160. И все пак, годишно проучване сред 41 000 души, проведено от лондонската фирма за изследване на аудиторията GWI, показва, че начинът, по който прекарват това време, се променя.

Данните, предоставени на седмичното списание Die Zeit, показват, че само 100 от тези 160 минути са били посветени на социалните медии. По поразителното е, че това число изглежда е спряло да нараства през 2023 г. В повечето възрастови групи то или се е задържало на плато, или е започнало леко да намалява. Сред 25 до 34-годишните то е на практика непроменено и е замръзнало на малко над 130 минути на ден. Сред 16 до 24-годишните изглежда е достигнало връх от 160 минути на ден миналата година и след това е спаднало тази година.

Единствената възрастова група, в която то продължава да се увеличава осезаемо, е 55 до 64-годишните - най-възрастният сегмент от населението, включен в проучването, чието използване на социални медии е достигнало 60 минути на ден.

Констатациите са в общи линии в съответствие с неотдавнашен пакет от глобални данни от GWI, който накара Financial Times да спекулира, че светът може да е преминал „пика на социалните медии“.

Възможно е нарастващият обем на генерирани от изкуствен интелект „помия“ – формулирани, лишени от въображение публикации – да е започнал да отблъсква хората от платформи като Instagram и TikTok.

Реалността обаче може да е по-сложна. GWI позволява на участниците в анкетата си да изберат собствено разбиране за термина „социални медии“, което не винаги може да обхваща използването на приложения като YouTube или Twitch, популярна платформа за стрийминг на видео игри.

Йенс Фогелгесанг, професор по комуникационни изследвания в Университета Хоенхайм в Щутгарт, посочи, че друго скорошно германско проучване показва, че използването на социални медии е останало като цяло непроменено през последните 12 месеца, докато Instagram и TikTok са разширили обхвата си.

„Промените, които наблюдавахме между 2022 и 2024 г., са интересни, но все още не бих ги нарекъл ясна тенденция“, каза Фогелгесанг. „Сред по-младите хора употребата вече е толкова висока, че може би просто е достигнала своя лимит. По-вероятно е сега да се правят преходи между платформи, а не повече време, прекарано онлайн.“

Също така, данните от GWI показват, че приложенията за социални медии вече не служат на същата цел, която някога са служили.

Потребителите са по-малко склонни да ги възприемат като инструменти за активни „социални“ дейности в класическия смисъл, като например създаване на нови контакти или изразяване на мнение, отколкото преди пет години.

Вместо това те се обръщат към платформите много по-често за пасивни форми на забавление, като например следене на спорт, следене на известни личности и инфлуенсъри или „търсене на вдъхновение“.

Отделно проучване, годишното проучване „Младежи, информация, медии“ сред 1200 югозападногермански младежи на възраст от 12 до 19 години, предлага други възможни обяснения.

Установено е, че 66% от участниците често са прекарвали повече време на телефоните си, отколкото са искали, 40% са смятали, че устройствата са разсейващи от домашното им, 39% са били раздразнени от броя на получените съобщения, а 25% често са се чувствали „претоварени“ от социалните медии.