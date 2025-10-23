Таков: След месец още райони на София ще останат без почистващи фирми

След около месец още 17 района в София ще останат без почистващи фирми, каза пред журналисти общинският съветник от БСП Иван Таков преди заседанието на Столичния общински съвет (СОС).

Кризата с боклука продължава - районите "Красно село" и "Люлин" все още не са почистени, добави той. Днес очакваме кметът Васил Терзиев да ни даде ясен план за излизане от кризата. Заплашени сме от сериозна криза с боклука, а нямаме и яснота кой ще се заеме с поддръжката на зимното почистване, заяви общинският съветник.

Борбата с мафията става само като им се вземат парите и средствата отидат обратно в общината, коментира Таков. След по-малко от месец трябва да се гледа план-сметката за чистотата, а още не е ясно как ще се изчислява таксата за смет, каза още той и припомни за въвеждането на таксата на принципа "замърсителят плаща". Чуваме, че чакаме сдружението на общините да ни каже ние как да си изчисляваме таксата за битови отпадъци, което не е сериозно, допълни Таков, цитиран от БТА.