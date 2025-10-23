Главният редактор на Bloomberg TV Bulgaria: Силата ни е в анализите, в гледните точки

Единствената икономическа телевизия у нас - Bloomberg TV Bulgaria, отбелязва своята десета годишнина.

"Създаването на Bloomberg е с кадри от Bulgaria ON AIR, имаме общ празник. Бизнесът има нужда от място, където да се говори за бизнес, икономика, пазари", сподели главният редактор на Bloomberg TV Bulgaria Мариета Фидосиева в "България сутрин".

Променящата се глобална среда в последните години

"Тези 10 години бяха изключително сложни в световен мащаб. Ковид беше най-голямата криза. След това започна войната в Украйна. Последва енергийна трансформация. Всичко това, заедно с изкуствения интелект (AI), създаде сложна обстановка за бизнеса - как да се ориентира и какви са перспективите. Тук Bloomberg TV Bulgaria изигра решаваща роля, превръщайки се в лидер, който предлага бизнес съдържание", подчерта още гостът.

Фидосиева отбеляза, че са доверен медиен партньор не само на Bloomberg L.P., а и на бизнеса в България.

Тя е на мнение, че бизнес журналистиката най-малко се е променила през годините.

Bloomberg създаде своеобразна екосистема, която има собствен живот. Отворихме ефира за проблемите на бизнеса и за стартиращите бизнеси, изтъкна тя.

"Ненапразно слоганът на тази годишнина е, че контекстът променя всичко. Ние даваме контекст. Този бизнес възниква в глобален свят на бизнес пазари. Това е огромна кръвоносна система, зависеща от различните точки на света. Силата на Bloomberg TV Bulgaria е и в анализите, многото гледни точки, в огромната информация, която ние притежаваме", каза още Фидосиева.

Главният редактор на Bloomberg TV Bulgaria съобщи, че са се прицелили в сериозно присъствие в социалните мрежи и промяна в медийната среда там.

"Bloomberg ще покаже кое е стойностна журналистика, кои са истинските новини, как да се пазим от манипулациите в социалните мрежи. Иска ми се да помогнем във финансовото ограмотяване на масовия млад българин", изтъкна Фидосиева.

Тя добави, че подборът на кадри има огромно значение.

"Имаме млад, любопитен и амбициозен екип. Нямаме целта да стигнем до масовия зрител, но той понаучи за доста взаимосвързани процеси между икономиката и политика. Разбира, че всичко това удря по неговия джоб", уточни събеседникът.

Фидосиева определи като голям проблем образованието в България, което, по думите ѝ, не подготвя младите хора за нито един сектор.

"Дълги години не се променя нищо по същество в образователната система. Тук интелигентността има други параметри. Една от целите ни е да започнем предаване за дискусия за трансформация на българското образование. Бизнесът и учителите искат това, децата го търсят неистово", настоя тя.