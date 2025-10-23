Въздушната линейка транспортира мъж с изгаряния от Бургас към Варна

Мъж с тежки изгаряния по тялото е транспортиран по спешност с медицински хеликоптер от УМБАЛ Бургас към болница във Варна за лечение в специализирано отделение по изгаряния, съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ–Бургас.

По първоначална информация, инцидентът е станал при пожар в частен дом в бургаския комплекс "Славейков“. Мъжът е с 30% изгаряния. Пострадалият е бил приет тази сутрин в спешното отделение на УМБАЛ–Бургас в тежко състояние.

Към момента няма информация за причините довели до пожара. / БТА