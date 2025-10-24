ПП събра необходимите подписи за извънредно заседание на НС за заплатите на младите лекари

По инициатива на „Продължаваме Промяната“(ПП) всички опозиционни парламентарни групи внесоха необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание във вторник другата седмица, на което да бъдат разгледани законопроектите за заплатите на лекари и медицински сестри. Събрани са 57 подписа при необходими 48, съобщиха от пресцентъра на партията.

Тази седмица управляващата коалиция направи поредния ход, с който отхвърли в Комисията по здравеопазване всички законопроекти за възнагражденията на медиците, включително собствения си, с обещанието, че с бюджетните закони ще бъдат предвидени необходимите средства за основно възнаграждение на лекар — 150 на сто от средната работна заплата за страната, и на медицински сестри и акушерки — 125 на сто от средната работна заплата за страната.

„Продължаваме Промяната“ не вярва на това обещание. Повече от пет месеца протестиращите медицински специалисти са лъгани от управляващите, че ще има решение на проблемите. Притеснително е и полученото писмено становище на Министерството на финансите до председателя на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов, от което става ясно, че няма предвидени средства в бюджетните закони за 2026 г. за заплати на лекари и сестри.

Също така в писмото се казва, че предложенията в бюджета следва да са съгласно действащата нормативна уредба. Това означава, че заплатите трябва да се изчисляват по сегашния закон. Затова, за да се заложи увеличението в проектозакона за бюджета на НЗОК за 2026 г., промените в Закона за лечебните заведения трябва да бъдат направени преди внасянето на проекта на закон за бюджета на НЗОК, което, по думите на финансовия министър Теменужка Петкова, ще стане до 31 октомври.

При това положение „Продължаваме Промяната“ смята, че единствената гаранция е трайно уреждане в Закона за лечебните заведения на достойни възнаграждения на медицинските специалисти, както е в областта на висшето образование, отбраната, МВР и други сектори.

Председателят на Народното събрание — доц. Наталия Киселова, по Конституция е длъжна да свика заседание следващата седмица за разглеждане на законопроектите за възнагражденията на медиците. Това трябва да се случи преди крайния срок на 31 октомври за внасяне в Народното събрание на бюджетните закони за 2026