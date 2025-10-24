Първите директни полети между България и САЩ стартират през април 2026 г.

През април 2026 година се очаква да започнат първите редовни директни полети между България и Съединените щати - до Ню Йорк и Чикаго. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на националната дискусия "Туризъм и въздушната свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж".

Министърът уточни, че превозвачът "ГъливЕър" (GullivAir) вече е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и води разговори за слотове с летищата "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк и в Чикаго. По думите му директните полети до САЩ ще отворят нови пазари за българския туристически продукт, ще улеснят бизнес контактите и ще стимулират културния обмен. Всяка нова линия е нова възможност за туризма, а директните връзки със САЩ ще позволят на повече американски туристи да откриват България и то не е само Българското Черноморие, но и нашите културни маршрути, каза Караджов, цитиран от БТА.

Летище "Васил Левски" получи разрешение за изпълняване на директни полети до САЩ през февруари 2022 г.

Караджов отчете стабилен ръст на въздушния трафик у нас. За първите девет месеца на 2025 г. на летище "Васил Левски" в София са обслужени 6,2 млн. пътници и над 51 000 излитания и кацания - с 5 процента повече спрямо същия период на миналата година. Очакванията са до края на годината броят на пътниците да надмине 8,4 млн.

Летищата във Варна и Бургас също бележат значителен ръст – съответно 15,8 и 3,3 процента, като до края на септември са достигнали нивата на цялата 2024 година.

Предстои Летище Пловдив да открие нови линии до Милано и Братислава, а новите маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и други европейски градове разширяват свързаността на страната. Новите линии разширяват хоризонта на нашата свързаност и дават възможност на повече туристи да открият България, каза Караджов и обърна внимание върху разширяването на маршрутната мрежа от нискотарифните и традиционните превозвачи, което по думите му е ясен сигнал, че България е атрактивен пазар за инвестиции и за туризъм.

Вицепремиерът допълни, че националният превозвач "България Еър" е възстановил и разширил ключови линии, вклчително до Париж, Франкфурт и Прага, което по думите му укрепва позицията на страната в мрежата на традиционните европейски авиационни хъбове.



Вицепремиерът изтъкна, че в България над 70 процента от чуждестранните туристи пристигат по въздух, което по думите му означава, че развитието на летищата, на новите авиолинии, на достъпните цени е не просто транспортна, а е икономическа и национална кауза.

По-рано в изложението си Караджов изказа мнение, че авиационната свързаност е ключът към устойчивия растеж на туризма. България има всички предпоставки да се превърне в регионален авиационен хъб с модернизирани летища, с достатъчно осигурени в концесионните договори размери на инвестициите, с добри управление и мениджмънт на тези летища, с разширяващата се маршрутна мрежа и със стратегическите партньорства, които операторите сключват, добави той.

Нашата цел е ясна - да осигурим предвидимост, качество и достъпност на въздушния транспорт, така че България да бъде не само туристическа дестинация, но и мост между Европа, Близкия изток и Северна Америка, заяви още Караджов.

Министърът посочи, че по данни на международните организации всяко увеличение на международна свързаност с 10 процента води директно до ръст в туристическия поток между 6 и 8 процента. Той изтъкна, че това означава повече приходи за нашите хотели, ресторанти и транспортния бранш като цяло, както и за местните общности.

Форумът е организиран от Националния борд по туризъм и Българската стопанска камара с институционалната подкрепа на Министерството на туризма.