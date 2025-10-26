IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Жена загина при пожар в къща в Плевен

През изминалото денонощие екипите на пожарната са реагирали на 90 сигнала за произшествия

26.10.2025 | 10:01 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

През изминалото денонощие екипите на пожарната са реагирали на 90 сигнала за произшествия, ликвидирани са общо 59 пожара, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). При пожарите е загинал един човек.

На 24 октомври в 1:45 часа в РДПБЗН-Плевен е съобщено за пожар в къща в града. Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила и шестима пожарникари. Загинала е жена на 58 години.

Преки материални щети са причинили 11 пожара, от които: пет в жилищни сгради;, един -  в промишлени сгради, два - в транспортни средства, един  в селското стопанство, един -  в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 48 пожара, от които девет - в сухи треви, горска постеля и храсти, 35 - в отпадъци и др.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции.

На телефонната линия са били подадени и седем лъжливи повиквания, съобщи ГДПБЗН, цитирана от БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението пожари произшествия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem