IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Лоши са условията за туризъм в планините, терените са мокри, хлъзгави

Във високите части е ветровито, навсякъде вали дъжд

26.10.2025 | 09:19 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Атмосферните условия в планините са лоши, във високите части е ветровито, навсякъде вали дъжд, а над 2000 м прехвърча и сняг, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Условията за туризъм също не са добри. Терените са мокри, хлъзгави, ако нещо се случи с туристи, спасителните акции биха били силно затруднени, предупредиха от ПСС.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в някои области са обявени оранжев и жълт код за обилни валежи. Оранжев код е за областите Перник, София-област, част от Монтана, част от Видин, Кюстендил и София-град. Жълт код е обявен за областите Враца, Плевен, Ловеч, части от Монтана и от Видин, Благоевград, Пазарджик и част от София-област. 

През изминалото денонощие няма други сериозни инциденти, освен с пострадалото дете в района на едно от Седемте рилски езера. То се е плъзнало по снежна пряспа и е спряло в камъни, получило е травми на главата и други охлузвания. Планински спасители от отряда в Дупница са оказали първа помощ, транспортирали са пострадалото дете до мястото, където го е чакал медицински хеликоптер. Детето беше настанено в детската неврохирургия на "Пирогов".
(БТА)
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ПСС условия за туризъм планините
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem