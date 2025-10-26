IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Чужденец е ранен при стрелба в центъра на София

За инцидента съобщи д-р Александър Оскар във фейсбук

26.10.2025 | 09:31 ч. Обновена: 26.10.2025 | 09:32 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Стрелба пред заведение в центъра на София завърши с ранен чужденец, това става ясно от публикация във фейсбук на офталмолога д-р Александър Оскар, според когото пострадалият е бил прострелян с въздушна пушка в главата, но благодарение на лекарския екип зрението му е спасено.

По неофициална информация инцидентът е станал на 23 октомври, малко след полунощ, в района на булевард „Тодор Александров“. По информация на NOVA няма официално подаден сигнал за стрелбата.

По думите на д-р Оскар пострадалият мъж е чужденец, който е бил в България за кратка почивка през уикенда. Прострелян е с въздушна пушка в областта на главата, като куршумът е застрашавал зрението му.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

стрелба София чужденец зрение
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem