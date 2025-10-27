IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Четири трамвайни линии в София не се движат заради наводнение на бул. „Асен Йорданов“

Това са трамваи с номера 20, 21, 22 и 23

27.10.2025 | 08:30 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 не се движат заради наводнение на бул. „Асен Йорданов“ преди Шипченски проход, съобщиха на страницата си от Центъра за градска мобилност (ЦГМ). Аварийните групи и пожарната работят. Пуснати са автобуси за пътуващите, които се движат по маршрути автостанция „Изток“ - „Подуяне“ и депо „Искър“ към „Гео Милев“.

От ЦГМ препоръчват на пътуващите да следят сайта, както и електронните табла по спирките.

