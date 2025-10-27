Земетресение в Егейско море, близо до остров Лесбос

Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 9:12 ч. българско време в североизточната част на Егейско море западно от турския окръг Чанаккале и северно от гръцкия остров Лесбос, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на информация от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е бил на дълбочина 13,61 км.

За момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на земетресението.