Елин Пелин се готви за масово празнуване на Хелоуин напук на кмета

Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин се готви напук на забраната на кмета на общината Ивайло Симеонов.

Събитието се организира във фейсбук и до момента 270 души са потвърдили участие, а 2700 имат интерес. Инициативата идва, след като кметът издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината заради 1 ноември - Деня на народните будители. Вместо това ще има общоградско честване с шествие с над 1000 факли, на което ще се спазват българските традиции.

Ето какво пишат организаторите, които оспорват забраната и искат да честват Хелоуин:

"Кметът на община Елин Пелин издаде заповед, с която забранява празнуването на Хелоуин. Мотивът, изложен в съобщението на общината, е, че 1 ноември е Денят на народните будители и според кмета Ивайло Симеонов „в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи". Макар на пръв поглед подобно решение да звучи като защита на националните традиции, правният анализ показва, че заповедта противоречи на българската Конституция, на Европейската конвенция за правата на човека и дори излиза извън законовите правомощия на кмета."