Бюджет 2026: Да се вдигат ли данъци, да се замразяват ли заплати?

Допълнителни разходи в размер на 1 млрд. лв. за пенсии и още 1.2 млрд. лв. за заплати в държавния сектор обяви преди дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, анонсирайки част от параметрите на бюджета за 2026 година.

Международният валутен фонд препоръча за 2026 г. разходите да се свият с около 1% , а бизнесът се обяви за дефицит под 3% , ограничаване на растежа на държавния дълг и ускоряване на инвестициите.

Синдикатите искат по-висока минимална заплата и промяна на данъчния модел. Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Борислав Гуцанов успокои, че минималната работна заплата ще расте както е предвидено.

Анализатори пък се обявиха за повече стимули за иновации и растеж.

Особено значим фактор е предстоящото въвеждане на еврото — бюджетът трябва да бъде структуриран така, че да съответства на изискванията за еврозоната. От друга страна фискалната дисциплина е в центъра на вниманието на международни и национални институции.

Как трябва да изглежда Бюджет 2026 - първата фискална рамка в евро? Необходими ли са промяна на данъчния модел, вдигане на данъци, замразяване на заплати в публичния сектор и какво ще стане с пенсиите - дебат по тези теми в студиото на "Директно" с главния икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев и изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов.