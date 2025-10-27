IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Бюджет 2026: Да се вдигат ли данъци, да се замразяват ли заплати?

27.10.2025 | 23:20 ч. 4

Допълнителни разходи в размер на 1 млрд. лв. за пенсии и още 1.2 млрд. лв. за заплати в държавния сектор обяви преди дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, анонсирайки част от параметрите на бюджета за 2026 година.

Международният валутен фонд препоръча за 2026 г. разходите да се свият с около 1% , а бизнесът се обяви за дефицит под 3% , ограничаване на растежа на държавния дълг и ускоряване на инвестициите.

Синдикатите искат по-висока минимална заплата и промяна на данъчния модел. Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Борислав Гуцанов успокои, че минималната работна заплата ще расте както е предвидено. 

Анализатори пък се обявиха за повече стимули за иновации и растеж.

Особено значим фактор е предстоящото въвеждане на еврото — бюджетът трябва да бъде структуриран така, че да съответства на изискванията за еврозоната. От друга страна фискалната дисциплина е в центъра на вниманието на международни и национални институции. 

Как трябва да изглежда Бюджет 2026 - първата фискална рамка в евро? Необходими ли са промяна на данъчния модел, вдигане на данъци, замразяване на заплати в публичния сектор и какво ще стане с пенсиите - дебат по тези теми в студиото на "Директно" с главния икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев и изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem