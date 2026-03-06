Евакуацията от Близкия изток: Хаос или "справяме се твърде добре"?

Продължава евакуацията на български граждани от района на конфликта в Близкия Изток. Според президента на България Илияна Йотова страната ни се "справя твърде добре", премиерът Андрей Гюров също изрази подобна позиция.

Много блокирани българи в зоната на конфликта обаче не споделят тзои оптимизъм.

Десетки българи, сред които малки деца и възрастни хора, остават блокирани в Дубай заради затварянето на въздушното пространство над Близкия изток. Сред тях е група от 25 души, които трябвало да се приберат у нас още в сряда, но полетът им бил отменен.

Христомир Спасов, който е част от блокираната група, разказа пред Нова тв, че през изминалата нощ в Дубай е имало нова вълна от атаки и предупреждения за опасност. По думите му сънародниците ни прекарали голяма част от нощта в лобито на хотела и в подземния паркинг, следвайки инструкциите на местните власти за безопасност.

Към момента има разминаване в информацията от официалните институции. Първоначално Министерството на туризма обяви изпращането на самолет. Въпреки това само едно семейство е получило официален имейл от Ситуационния център, че ще бъде изведено. Има потвърждение за евакуация и за още две семейства с по-малки деца. Останалите българи все още нямат яснота за датата на своето завръщане.

Паралелно с това други сънародници съобщават за още по-сериозни затруднения и липса на комуникация с властите. Васил Любомиров, който също е блокиран в Дубай, разказа пред Нова Нюз, че въпреки подадените документи във всички системи на МВнР, той и неговата група все още не са получили никакво известие за евакуация.

„За мен това не е държава. Ние сме от първите и де факто сме забравени”, сподели той.

Според Любомиров финансовата тежест за престоя вече е паднала изцяло върху самите граждани.

„От снощи вече си плащаме сами. За пет човека две нощувки ни струват 420 евро. До вчера ги покриваха, но вече не”, поясни сънародникът ни. Той алармира и за съмнителни критерии при извеждането на хората: „При такива бедствени положения първо се качват стари хора, бременни, жени. Тук обаче се появиха някакви VIP персони, които ги изкараха много бързо”.

Ситуацията на летището в Дубай остава хаотична. Любомиров разказа, че гишетата не работят, поставени са бариери, а евакуацията зависи от бордните карти, които туристическите агенции трябва да осигурят.

Според Кирил Маслинков сънародниците ни са подложени на объркване заради противоречиви съобщения от страна на официалните власти и туристическите агенции.

„Заливат ни с информация от Външно министерство, от консулството, от туроператора – в болшинството си информациите са взаимно изключващи се”, заяви Маслинков. Той даде пример с това как в един момент им се обяснява, че туроператорът трябва да ги извози, а час по-късно получават съобщение за предстоящи евакуационни полети.

Маслинков потвърди, че е регистриран по всички възможни начини, включително чрез Министерството на външните работи и кризисния щаб, но липсата на ясна комуникация продължава.

Основният проблем според него е липсата на прозрачен принцип за подбор на хората, които се качват на самолетите.

„Не е ясен принципът – дали е възрастов, или някакъв друг. Тази нощ в 2 часа, в нашия хотел, в който има 140 български туристи, получиха такова съобщение точно 11 човека. Всички останали нямаме такова съобщение”, обясни той.

Туроператори искат оставки

Сдружението на туроператорите и туристическите агенти "Обединение Бъдеще за туризма" пък настояват за оставки заради хаоса при евакуирането на туристи от Дубай, който продължава вече седмица.

В писмо до служебния премиер Андрей Гюров, Павлина Илиева, председател на Сдружението, настоява за:

Незабавна информация кога клиентите на членове на ОБТ ще бъдат включени в евакуационните полети

Колко още полета се предвиждат и с каква честота

Редът и критериите за определяне на българските граждани в списъците за евакуация

Лице за контакт, с което ОБТ да координира извеждането на групите

Обмен на актуална информация, която своевременно да бъде подаване към тур мениджърите на място

В писмото до властта тя подчерта, че всеки ден към двете ведомства – на туризма и външните работи, се изпращат актуални списъци, които вероятно се ползват само за статистика, но не и до реални действия.

„Единствената реакция е молба да ги актуализираме и изпратим отново на следващия ден. Не искам да си мисля, че това се прави умишлено, но нито един наш клиент, попълнил и формата за евакуация, не е качен за борда на самолета. Оставаме с впечатление, че нашите списъци служат само за справка на Ситуационния център кой е организиран през туроператор турист, за да не се прибира”, категорична е Илиева, цитирана от Travelnews.bg.

Отделни туроператори също настояха за отговори от институциите защо организирани туристи не са включвани в полетите, още повече, че някои от тях търпят и сериозни загуби, тъй като поемат нощувките на клиентите си.

Всички разбират необходимостта от приоритетна помощ за хора в тежко състояние, жени и деца. Но в същото време в София кацнаха футболисти, бизнесмени, представители на властта и други публично известни личности, които не попадат сред тези за спешна евакуация.

Задават се въпроси има ли категоризация на българите, защо организираните туристи се пренебрегват, защо институциите не се свързват с туроператорите да разберат дали има нуждаещи се за евакуация.