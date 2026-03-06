IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Роднините вече могат да погребат загиналите в трагедията под Околчица

Телата Калушев, Николай и 15-годишният бяха задържани за допълнителна експертиза

06.03.2026 | 16:26 ч.
След становище на съдебните медици, с постановление на прокурор от ОП-Враца, телата на 15-годишното дете, 22-годишния Николай Златков и на Ивайло Калушев, се освобождават и роднините им могат да ги погребат, съобщи bTV.

Телата на тримата бяха задържани, тъй като прокуратурата е назначила допълнителна експертиза, която да установи времевия порядък на настъпване на смъртта.

Резултатите от допълнителната експертиза още не са готови. Тримата бяха открити в кемпер под връх Околчица на 8 февруари.

Според разследващите, Макулев и Златков са убити от Калушев, с по един куршум в главата, след което той слага край на живота си.

Тъй като родителите на Златков са разделени, но и двамата са наследници, те са уведомени чрез електронно съобщение, с оглед уточняване на процедурата по предаване на тялото. Двамата родители имали различно желание за погребението на младежа.

