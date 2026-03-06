IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Българските дипломати в Иран бяха евакуирани през Азербайджан

Безопасно са насочени към своята крайна дестинация

06.03.2026 | 16:15 ч. 3
Снимка: БГНЕС

10 служители на дипломатическата мисия на България в Иран са преминали границата и са влезли безопасно на територията на Азербайджан през държавния граничен контролно-пропускателен пункт „Астара“, предаде азербайджанската информационна агенция „Азертадж“, цитирана от БГНЕС.

Процесът на евакуация е проведен след приключване на съответните проверки на документи, регистрацията и другите необходими процедури, като на граничния пункт са били предприети всички необходими мерки за осигуряване на сигурно преминаване.

След приключването на регистрационните процедури те са били безопасно насочени към своята крайна дестинация. |

Изтеглянето на българи от района на конфликта в Близкия изток продължава. Към момента в Катар има български граждани, изразили желание да бъдат евакуирани.

Министерствата на външните работи, на туризма и на транспорта координират нови евакуационни полети за българи от Обединените арабски емирства.

 

български дипломати Иран Азербайджан
