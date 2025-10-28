IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Откриха само 8-годишно дете в Добрич, търсят родителите му

Детето е с аутизъм

28.10.2025 | 10:33 ч. Обновена: 28.10.2025 | 10:48 ч. 7
В района на Младежкия дом в град Добрич е открито дете, чиято самоличност е неизвестна.

От Областната дирекция на МВР поискаха съдействие за установяване на родители или близки, като те бързо бяха открити. 

Детето е в Първо районно управление на МВР в Добрич. Детето е бягало по ул „Кирил и Методий" от магазин на търговска верига към Младежкия център. То вече е предадено на майка му. 

От полицията, уточняват, че детето е с аутизъм и ще се провери дали не е избягало от близка детска градина.

 

