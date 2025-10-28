Откриха само 8-годишно дете в Добрич, търсят родителите му

В района на Младежкия дом в град Добрич е открито дете, чиято самоличност е неизвестна.

От Областната дирекция на МВР поискаха съдействие за установяване на родители или близки, като те бързо бяха открити.

Детето е в Първо районно управление на МВР в Добрич. Детето е бягало по ул „Кирил и Методий" от магазин на търговска верига към Младежкия център. То вече е предадено на майка му.

От полицията, уточняват, че детето е с аутизъм и ще се провери дали не е избягало от близка детска градина.