Сблъсък на поколения: Стари и млади лекари се разминават в идеи и заплати

Пропастта между поколенията лекари е не само в идеите, но и в заплатите. Парламентът отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за младите лекарите и медицинските сестри. Така увеличението ще стане през бюджета на Здравната каса.

"Решаването на проблема в този малък сегмент - увеличаване заплатите на младите лекари, се оказва не толкова малък. Ако техните заплати бъдат променени, ще трябва да се променят заплатите на всички останали. Не става въпрос за малка сума. Важен е механизмът, по който тези пари могат да стигнат до младите лекари. В по-голямата част от системата на здравеопазването е на базата на извършена дейност. Те са в началото на своя трудов стаж, успоредно с извършване на работата правят и допълнително обучение", коментира бившият директор на болница "Пирогов" доц. Спас Спасков.

В предаването “България сутрин” той добави, че много болници в страната имат финансови затруднения, а ако НЗОК отпусне пари за увеличение на заплатите, те няма да се използват по предназначение, а ще запълнят липси в други звена.

Д-р Белослава Томева от Инициативен комитет "Бъдеще за България" изрази разочарованието си от решението на парламента. Пред Bulgaria ON AIR тя заяви, че имаме консервативна система. По думите ѝ трябват нови механизми за по-добро разпределяне на финансите в родното здравеопазване.

"Оставаме в протестна готовност, обсъждаме следващия протест и какво ще представлява той. Докато не видим нещо написано черно на бяло, не трябва да се отказваме", категорична е д-р Томева. Тя не изключи спиране на планови операции и дейности и включване в протестите на по-възрастни медици.

Липса на комуникация между младите и опитните лекари

Д-р Томева споделя, че не се вижда воля от по-възрастните и можещите как ад се намери механизъм за повишение на заплатите и подобряване на условията на труд. “Смятам, че по-възрастните хора, които са намерили своя удобен момент, където са достигнали каквото са търсили, нямат мотивацията да гледат за бъдещето”.

Тя вижда огромна разлика между поколенията медици в България. Опасенията ѝ са, че с тези темпове до 10-20 години в страната няма да има кой да лекува пациентите. "Не видяхме достатъчно силна политическа воля нито от коалицията, нито от опозицията, проблемите в здравеопазването са на национално ниво, всеки става пациент, включително и лекарите", каза представителят на Инициативен комитет "Бъдеще за България".

Според д-р Спасков само увеличение на заплатите няма да реши проблема на младите лекари, а вероятно това ще доведе до вълна от искания за по-добри възнаграждения.

"Парите идват с работата, те трябва да се борят за друг статут. Докато специализират, им се отнемат права в дейността - нещо, което в миналото не съществуваше. Лекарят е лекар с диплома и има пълни права, парите ще дойдат когато се включат 100% пълноценно в дейността", категоричен е бившият директор на "Пирогов".

Той изтъкна, че лекарите имат право и задължение да се учат до края на живота си, това не означава, че в началото трябва да им отнемат лекарските права.

Гледайте видеото с целия разговор.