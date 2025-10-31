Започва акция "Зима", стягайте колите

Традиционната акция "Зима" започва утре в цялата страна. Първият етап е до 10 ноември и е под наслов "С безопасно пътно превозно средство през зимата". Той е насочен към подготовката на водачите и превозните средства за движение при зимни условия.

"Пътна полиция" ще извършва проверки за техническата изправност на автомобилите, изправността на светлинните системи, гумите и стъклата, както и за наличие на задължителното оборудване. Ще се следи и поведението на пешеходци, велосипедисти и водачи на електрически превозни средства.

Въпреки ниските температури през тази есен има все още водачи, които не са сменили летните със зимните гуми.

"Нас ни изненада всички тази година ранното застудяване, но това донесе до голяма степен и полза, защото повече хора започнаха да се подготвят за зимния сезон. Голяма част от хората не са си сменили летните гуми със зимни и моят съвет е да го направят по-бързо, защото дневните температури не са толкова отправна точка, колкото сутрешните", това каза пред БНТ Марин Сираков, представител на център за гуми.

Марин Сираков препоръча да не се взимат втора употреба зимни гуми, защото са с неясни качества. Ръст на цените при зимните гуми има, поясни той.