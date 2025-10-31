IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
НАСА отвърна на конспирациите на Ким Кардашиян

Уверяват я, че кацането на Луната от 1969 г. се е случило

31.10.2025 | 16:45 ч. 6
Снимка: БГНЕС

НАСА реши лично да напомни на Ким Кардашиян, че кацането на Луната през 1969 г. наистина се е случило – въпреки нейните съмнения.

В четвъртък, 30 октомври, изпълняващият длъжността администратор на агенцията Шон Дъфи увери 45-годишната милиардерка, че астронавтите Нийл Армстронг и Бъз Олдрин действително са записали история като първите двама души, стъпили на Луната на 20 юли 1969 година.

„Да, Ким Кардашиян, ние вече сме били на Луната… шест пъти!“, написа 54-годишният Дъфи в X (бивш Twitter).

Към публикацията си той добави откъс от епизода на „The Kardashians“, излъчен същия ден, в който риалити звездата беше на снимачната площадка на предстоящата драма на Райън Мърфи „All’s Fair“.

В сцената Кардашиян изрази съмнения относно историческото събитие, докато разговаряше с колежката си Сара Полсън.

„Изпращам ти вече милион статии и интервюта – и с Бъз Олдрин, и с… другия“, каза Ким, визирайки покойния Нийл Армстронг.

Докато двете се приготвяха в гримьорната, Кардашиян прочете на глас цитат от телефонa си: „Това момиче го пита: "Кой беше най-страшният момент?" А Олдрин отговаря: "Нямаше страшен момент, защото не се случи. Можеше да е страшно, но не беше, защото не се случи.“

Според Ким, тъй като Олдрин вече е „остарял“, понякога „изпуска неща“, които я карат да се съмнява в реалността на мисията „Аполо 11“.

„Така че мисля, че не се е случило, заключи тя.

Полсън не се съгласи, но и не ѝ опонира – просто каза, че ще направи „сериозно проучване“ по темата. Ким призна в изповедалнята на шоуто, че редовно изпраща на актрисата „всякакви конспирации“.

По-късно, вече в трейлъра си, Кардашиян продължи темата и каза на продуцента на предаването: „Не мисля, че сме били. Мисля, че беше фалшиво.“

NASA Ким Кардашиян Луната
