Бил Гейтс заби нож на климатичните фанатици, включи задна - няма да се мре

Групата за конформизъм в областта на климата най-накрая се разпада, а последните доказателства са промяна в мнението на самия Бил Гейтс. Милиардерът от Microsoft, превърнал се в либерален филантроп, сега казва, че „гледната точка за Страшния съд“ относно климата е погрешна и „тя отклонява ресурси от най-ефективните неща, които трябва да правим, за да подобрим живота в един затоплящ се свят“.

Що се отнася до прозренията, това е добре дошло. В своята защита Гейтс е водещ защитник на мнението, че затоплящият се климат е екзистенциална криза, която изисква спешни политически действия. Книгата му от 2021 г. има нюансираното заглавие „Как да избегнем климатична катастрофа“. Без иновации, пише той, „не можем да поддържаме земята обитаема“. Ефектът върху хората „най-вероятно ще бъде катастрофален“, пише в свой анализ WSJ.

Сега, в навечерието на последната климатична конклава COP30 в Бразилия следващия месец, Гейтс предлага различен съвет. Есе, публикувано на уебсайта му, обещава „три трудни истини за климата“, първата от които е, че покачващите се температури са „сериозен проблем“, но „няма да бъдат краят на цивилизацията“.

Чакай – това е горчива истина? Искаш да кажеш, че човечеството не е обречено?

Единствените хора, за които това е „тежко“ послание, са климатичните фанатици, които остават отдадени на идеята, че покачващите се температури са тотална извънредна ситуация. Те казват това, за да сплашат политиците и да им дадат милиарди долари под формата на зелени субсидии, заедно с други сили, за да преобразят съвременната икономика и общество.

Гейтс сега звучи като Бьорн Ломборг , „скептичният еколог“, чиито писания често се появяват на тези страници. Ломборг от години твърди, че макар покачващите се температури да са реалност, бедните по света са изправени пред далеч по-неотложни предизвикателства. Той вярва, както отдавна се твърди и в тези колонки, че най-добрият начин за справяне с покачващите се температури е чрез иновации, адаптация и политики, които продължават да разпространяват икономически растеж и просперитет.

А сега чуйте новия Гейтс. „Въпреки че изменението на климата ще навреди на бедните хора повече от всеки друг, за огромното мнозинство от тях то няма да бъде единствената или дори най-голямата заплаха“, пише той. „Най-големите проблеми са бедността и болестите, точно както винаги са били.“

Според есето на Гейтс, здравословни проблеми, свързани с бедността, като маларията, убиват около осем милиона души годишно. Докато около 500 000 души годишно умират от прекомерна топлина, той казва, че „изненадващо, прекомерният студ е далеч по-смъртоносен, убивайки близо десет пъти повече“. Ломборг е бил атакуван от левицата, защото е изказал същата теза относно смъртните случаи от студ спрямо топлина.

Гейтс също така признава, че „използването на повече енергия е нещо добро“, защото означава икономически растеж. И все пак активисти в богатите западни страни, казва той, настояват изкопаемите горива да се запазят в земята. „Този ​​натиск почти не е оказал влияние върху глобалните емисии“, казва той, „но е затруднил страните с ниски доходи да получават нисколихвени заеми за електроцентрали, които биха осигурили надеждно електричество до домовете, училищата и здравните им клиники.“

Това е тежък удар по реалността от източник, който участниците в COP30 не могат лесно да игнорират. Това е и знак за отдалечаване от консенсуса за катастрофата, който доминираше в дебата за климата. Ако Бил Гейтс може да не се съгласи с ортодоксалната теза за Армагедон, може би Facebook няма да цензурира нашите статии в бъдеще.

Голяма заслуга за този разрив в консенсуса принадлежи на демократичните избиратели по света, които в продължение на много години на много места ясно заявиха, че няма да приемат влошено качество на живот в замяна на обещани климатични ползи десетилетия по-късно. Може би Гейтс реагира на тази политическа реалност.

Той призовава за инвестиции в иновации, с визия за свят, в който „почти всички нови автомобили ще бъдат електрически“, а чистият цимент и стоманата ще изместят днешните материали. Но отдайте заслуженото на милиардера, че настоява и за интелектуална промяна на климата на COP30 или, както Гейтс го нарича, „стратегически завой: приоритизирайте нещата, които имат най-голямо въздействие върху човешкото благосъстояние“.