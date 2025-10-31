Експресно: НС забрани временно износа на дизел и авиационно гориво

Народното събрание забрани временно износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз (ЕС) на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво.

Решението беше взето със 135 гласа „за“, 4 „против“ и 42 „въздържал се“.

Мярката е мотивирана от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции от САЩ срещу руската компания "Лукойл“ , се посочва в доклада на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Проектът беше внесен от Делян Добрев (ГЕРБ-СДС), Станислав Анастасов ("ДПС-Ново начало"), Павела Митова ("Има такъв народ") и Атанас Атанасов ("БСП-Обединена левица") и днес беше разгледан на извънредно заседание на бюджетната комисия.

В пленарната зала решението подкрепиха от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната-Демократична България", "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи" и двама депутати, нечленуващи в парламентарна група. Против бяха от "Величие", а "Възраждане" и "Морал, единство, чест" се въздържаха.

Забраната няма да се прилага при зареждане и презареждане на местни и чуждестранни плавателни и въздухоплавателни средства и при вътреобщностни доставки за въоръжените сили на страни членки на ЕС и НАТО.

Парламентът възложи на директора на Агенция „Митници” да осъществява контрол по забраната за износ на нефтопродукти и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите по забраната за вътреобщностните доставки.

По изключение директорът на Агенция „Митници” може да разреши конкретен износ или вътреобщностна доставка на изброените в забраната нефтопродукти в определени случаи, като уведомява Народното събрание за всяко разрешение. Разрешението влиза в сила в 7-дневен срок от уведомлението, като Народното събрание може по всяко време да измени или отмени издаденото разрешение с цел защита на държавната и обществена сигурност.

Освен това парламентът възложи на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ в срок до 7 ноември, т.е. в едноседмичен срок, да извърши проверка на съхраняваните по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти количества. Това стана по предложение на Станислав Анастасов („ДПС-Ново начало“), направено в пленарната зала.

Не беше прието искането на Мартин Димитров („Продължаваме промяната-Демократична България“) резултатите от проверката на запасите на горива да бъдат обявени пред Народното събрание. Тази процедура трябва да е публична и да се носи отговорност, каза Димитров и поиска прегласуване, но предложението му отново беше отхвърлено със 77 гласа „за“, 48 „против“ и 58 „въздържал се“.

Решението за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностите доставки на нефтопродукти до други държави членки на ЕС влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.